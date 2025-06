Reijnders "Facendo subito le visite, posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L'intenzione è di partecipare al Mondiale per club con il City. Ne sono entusiasta": Tijjani Reijnders, dopo la partita della sua Olanda contro la Finlandia, ha parlato del suo imminente trasferimento al Manchester City con visite mediche in programma per oggi. "In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta", spiega l'ormai ex centrocampista del Milan. (ANSA).