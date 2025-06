Dopo Theo Hernandez anche Osimhen rifiuta l'Al-Hilal

Nonostante i tanti soldi messi sul piatto tra ingaggio e cartellino anche Victor Osimhen, proprio come Theo Hernandez, non andrà in Arabia Saudita alla corte dell'Al-Hilal. La nuova squadra di Simone Inzaghi in poche ore ha ricevuto due no importanti.

L'attaccante del Napoli, riporta Gianluca Di Marzio, ha fatto le ultime valutazioni e ha deciso di non dare il via libera finale per concludere l'operazione.