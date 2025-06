Chi al posto di Spalletti? Pioli il favorito, Ranieri e De Rossi più indietro

Terremoto nel mondo azzurro, il commissario tecnico Luciano Spalletti lascia il suo posto. In attesa che la decisione venga ufficializzata, oltre alle parole già rilasciate in conferenza stampa che non lasciano troppi dubbi, la Federazione è già alla ricerca di un possibile sostituto e i primi nomi sul piatto sono quelli emersi nelle ultime ore: c'è Stefano Pioli, in uscita dall'Al Nassr e in trattativa da diversi giorni anche con la Fiorentina, così come Claudio Ranieri, il quale ha terminato la sua esperienza da allenatore di club in questa stagione con la Roma, rimanendo all'interno del club giallorosso nelle vesti di consulente del club e della proprietà.

Sullo sfondo, ma meno probabile, anche la carta della possibile 'scommessa' giovane e di matrice federale, che potrebbe portare alla figura di Daniele De Rossi. Ma davanti ha due veterani come Pioli e Ranieri.

Così Spalletti ha annunciato il suo addio in sala stampa: "Ieri sera siamo stati un bel po' con il presidente. E mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di ct della Nazionale. Personalmente mi è dispiaciuto, io non avevo nessuna intenzione di mollare. Io sono abituato a fare sempre il mio lavoro, però poi esonero è, per cui devo prenderne atto. Avendo questo buonissimo rapporto con lui, bisogna che prenda atto di tutto, dai risultati alla disponibilità nei miei confronti. Qualche brutto risultato è venuto fuori, io ho provato a servire la patria, senza invidie e gelosie. Cercando di trovare il meglio: fino a domani sera alleno e riscuoto, da dopodomani non più. Certi risultati non sono venuti fuori, io sono convinto di avere a che fare con dei ragazzi forti. Vincere e convincere domani sera sarebbe importante per aprire nel miglior modo possibile il ciclo di chi verrà a sostituirmi. Io ho visto molti calciatori sotto tono, per le loro possibilità".