La Francia di Maignan e Theo chiude la Nations League al terzo posto

La Francia ha chiuso al terzo posto la UEFA Nations League. I transalpini hanno vinto la finale terzo-quarto posto contro i padroni di casa della Germania. Risultato finale a Stoccarda 2-0 per i francesi grazie alle reti del capitano Kylian Mbappè e del talento del Bayern Monaco Michael Olise.

Coinvolti anche due giocatori rossoneri, uno in campo e uno in panchina. Mike Maignan ha disputato tutti i 90 minuti della partita ed è stato decisivo anche con degli interventi molto importanti. Per Theo Hernandez, invece, panchina per tutta la gara. Gli sviluppi delle prossime ore del mercato ci faranno capire se questa sarà stata l'ultima partita della stagione per i due francesi oppure se avranno occasione di disputare il Mondiale per Club con le eventuali nuove squadre.