Ad Leverkusen: "Partita da 50-50. Nel 2019 abbiamo provato a prendere Theo"

vedi letture

Questa sera il Milan è atteso nella tana del Bayer Leverkusen per la sua seconda gara nel giorne unico di Champions League: calcio di inizio alle ore 21. I rossoneri hanno la possibilità e il dovere di riscattare il brutto esordio giocato due settimane fa in casa contro il Liverpool. L'avversario, però, è uno dei più ostici al momento nel panorama del calcio europeo. Della partita e non solo ne ha parlato l'amministratore delegato dei tedeschi, lo spagnolo Fernando Carro questa mattina intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Carro su partita e un'indiscrezione di mercato: "La partita per me è 50-50. Nel 2019 abbiamo provato a prendere Theo Hernandez, ci siamo andati vicini. Quanto al derby di Milano, rispetto entrambe le squadre, ma ho una leggere preferenza per il Milan. Xabi Alonso ci ha convinto con la personalità: è molto intelligente. Spero che non sia il suo ultimo anno da noi ma la stagione è appena iniziata".