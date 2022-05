Adani: "Contro il Verona il Milan può vincere replicando la partita dello scorso anno"

MilanNews.it

Lele Adani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" soffermandosi anche sulla prossima trasferta del Milan in programma domenica prossima a Verona: "Il Milan può vincere usando...la qualità. Il Verona ha una classifica tranquilla, ma non è per nulla in vacanza, come le recenti vittorie su Atalanta e Cagliari hanno provato. Gioca uomo contro uomo, ha intensità, ma concede duelli uno contro uno in cui il Milan deve far valere la maggiore qualità. Come hanno vinto lo scorso anno in casa dell’Hellas i rossoneri? Con due giocate: punizione di Krunic e gol da fuori area di Dalot. Va replicata quella partita