Adani e il primo gol rossonero a Bergamo: "Terzino per terzino, erano decenni che non si vedeva questo nel Milan"

Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista, ha commentato il primo gol del Milan a Bergamo. Queste le sue parole su Twitch alla BoboTV: "Il primo gol è terzino per terzino. Un terzino rifinisce e l’altro definisce. Erano decenni che non si vedeva questo nel Milan. Un terzino che taglia, costruisce, conduce, e rifinisce, l’altro tira, viene ribattuto e la porta in porta la palla":