Adani: "Il Milan ha meritato il ritorno in Champions"

Lele Adani, è intervenuto nel corso di BoboTv, parlando della grande stagione conclusa dal Milan con l'accesso in Champions League: "Il Milan ha fatto una stagione e mezzo sensazionale. L'ultimo anno è finito nel migliore dei modi con l'accesso in Champions League, che è stato davvero meritato. Chiaramente è tornato dopo una vita in questa competizione, che è difficile da vivere e da affrontare. Al Milan va da dato anche il tempo di sbagliare in Champions, non si può già giudicarlo in Europa al pari di squadre come la Juventus e l'Inter che partono già da più lontano e hanno chiaramente più esperienza".