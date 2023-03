Adani racconta Retegui: "Animale famelico: attacca porta e spazi. Grande etica"

Lele Adani ha rilasciato al Corriere della Sera alcuni commenti su Mateo Retegui , punta del Tigre convocata da Roberto Mancini in nazionale e su cui anche il Milan avrebbe messo gli occhi. Questa l'analisi del commentatore Rai: "È un animale famelico: è uno che attacca la porta e gli spazi come se non ci fosse un domani.

È un calciatore ancora grezzo: non sarà mai Van Basten tanto per esser chiari, però è uno che se gli metti la palla va a saltare anche contro il ginocchio del portiere in uscita. Non ha paura, è disponibile, apre gli spazi, nel senso che corre molto, ha voglia di crescere e attitudine al lavoro e alla fatica: ha una grande etica della professionalità