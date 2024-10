Adani: "Solo tre squadre hanno vinto lo scudetto senza coppe ed è successo col Milan e con la Juve"

vedi letture

Daniele Adani, ex calciatore e oggi commentatore tv, ha parlato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport affrontando vari temi del campionato italiano, tra cui quello relativo al Milan.

Pensi che Conte possa essere protagonista?

"Credo di sì, ho visto una statistica che dice dal 1990-91 solo tre squadre hanno vinto lo scudetto senza coppe ed è successo col Milan e con la Juve. Non è scontato che possa vincere lo scudetto, ma sta facendo bene. Mi sembra il solito Conte, ma con un senso dell'impresa più rimarcato con una grande serenità. L'impresa gli sembra fattibile, è partito bene anche se ora ha un calendario difficile".

A Juric riesce meglio fare la partita sugli altri, forse non snaturerà la sua identità. Secondo te la Roma ha meno da perdere?

"La considerazione è centrata sull'attitudine del calcio di Juric, la sua capacità di accorciare e soffocare è nota. Bisogna vedere se è nelle corde della Roma. Al Torino c'erano grandi corse da parte degli attaccanti, la situazione a Roma è diversa. Bisogna trovare un compromesso. L'Inter ti porta a muoverti a vuoto, il Milan non si è fatto portare in giro ed è riuscito a fare la sua partita ma non generale non è facile".

Le caratteristiche degli attaccanti della Roma vanno contestualizzate.

"La Roma nasce per fare la partita, poi vedremo come andrà ma gli acquisti lo suggeriscono".