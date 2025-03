Addio a Luca Lodetti, ex calciatore delle giovanili del Milan. Ai funerali del 35enne presente anche Evani

Luca Lodetti è scomparso all'età di 35 anni a causa di una grave malattia che gli era stata diagnosticata un anno fa. Oggi a Brembate Sopra sono stati celebrati i funerali dell'ex difensore cresciuto nel settore giovanili di Atalanta e Milan. Presenti, tra gli altri, anche Alberico Evani, suo ex allenatore in rossonero, oltre ad alcuni ex compagni di squadra che hanno voluto dargli l'ultimo saluto. Il club rossonero ha preparato anche una maglia rossonera personalizzata con il il numero 4 che è stata posizionata sopra la bara.

Lodetti, che lascia un bambino di due anni, dopo l'addio al Milan, era andato al Darfo Boario, proseguendo poi la sua carriera in Serie D con le maglie di Tritium, Pro Sesto, Alzano Cene, Colognese, Mezzolara, Faenza, Mapello e Legnano. Dopo l'esperienza in Eccellenza, si è trasferito nella Serie A maltese prima al Marsaxlokk e poi ai Naxxar Lions. Dopo l'addio al calcio giocato a 30 ann, Lodetti aveva aperto un'agenzia di pratiche automobilistiche e fondato una squadra amatoriale di ciclismo, l'altra sua grande passione.