Addio a Macalli, il ricordo di Stirpe: "Un vero amico. Fu lui a volermi Consigliere di Lega"

Si è spento all'età di 84 anni Mario Macalli, storico dirigente del calcio italiano ed ex presidente della Serie C. Anche il Frosinone, mediante le parole del proprio presidente Maurizio Stirpe, ha voluto unirsi al dolore della famiglia per la scomparsa "di un vero amico, di una persona con la quale ho avuto a livello personale come anche di presidente del Frosinone, un ottimo rapporto basato sul rispetto e stima reciproca. Fu proprio lui a volermi come Consigliere di Lega di serie C", il ricordo del patron giallazzurro.