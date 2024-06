Addio al Milan? Brocchi: "Volevo vincere con una maglia diversa, perchè sennò..."

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi sul suo addio al Milan: "C’era la possibilità di andare la Lazio e volevo andare a vincere una coppa con una maglia diversa da quella del Milan. Perché sennò a fine carriera mi dicevano che avevo vinto tutte quelle coppe perché giocavo nel Milan. Chiamo Galliani e gli dico questa cosa: lui mi dice che se fosse stato per lui, avrei potuto finire in rossonero la mia carriera. Però quell’estate lì il Milan prende Flamini. Vado da Ancelotti e glielo dico, poi devo salutare i ragazzi. A casa mia non lo sapeva nessuno. Io sono a Milanello, vado in mezzo al campo e lì viene fuori l’affetto dei miei compagni: qualcuno si è messo a piangere, qualcuno ha trattenuto le lacrime… Quel momento insieme al saluto che ho avuto alla Lazio sono stati due momenti davvero emozionanti per me. Ho fatto un po’ il duro ma poi appena sono entrato in macchina ed esco da Milanello, ho iniziato a piangere e ho smesso di piangere una volta entrato a casa mia. Vado alla Lazio e vinco la Coppa Italia al primo anno…”