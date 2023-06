Addio Ibra, Antonini ne è certo: "Uno dei più grandi nella storia del club"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Questa sera a San Siro, dopo Milan-Verona ultima giornata di campionato, ci sarà l'addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Un suo ex compagno rossonero come Luca Antonini, che con Ibra ha vinto lo scudetto al Milan nel 2011, ha commentato così, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, la notizia esprimendo anche un giudizio sulla posizione dello svedese all'interno della storia rossonera: "Sapere che stasera saluterà il Milan mi rattrista. La storia dei rossoneri è fatta di tanti grandi campioni, ma Ibra è un Campione con la C maiuscola, per me uno dei più grandi nella storia del club".