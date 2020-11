Addio Maradona: i numeri dell'argentino contro il Milan

Il mondo del calcio piange in queste ore Diego Armando Maradona, scomparso ieri all'età di 60 anni. Tra il suo Napoli e il Milan di Sacchi era nata una grandissima rivalità e le partite tra loro sono state sempre molto spettacolari. Ecco i numeri di Maradona contro i rossoneri nella sua carriera da calciatore:

Partite giocate: 16 (13 in Serie A e 3 in Coppa Italia)

Vittorie: 5

Pareggi: 5

Sconfitte: 6

Gol segnati: 7