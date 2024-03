Adli dopo la Lazio: "Partita strana con poca qualità, però 3 punti importanti"

Non è stata una grande prestazione quella di ieri sera del Milan in casa della Lazio, ma quello che conta aver portato a casa tre punti d'oro per blindare il terzo posto in classifica e avvicinarsi alla Juventus. Yacine Adli ha commentato così su Instagram il successo di ieri sera dei rossoneri per 1-0 sul campo della Lazio: "Partita strana con poca qualità però 3 punti importanti".

Questa la pagella di Milannews.it del centrocampista francese: "6: se si dimenticano due palle parse in maniera pigra, gioca bene su Luis Alberto e Guendouzi quando gravitano nella sua zona. Cala nella ripresa, quando poi rallenta anche le sue giocate".