Adli lascia e va alla Fiorentina: tutti i suoi numeri al Milan

Yacine Adli si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista franco-algerino ha infatti accettato questa mattina la proposta della Viola, al lavoro per organizzare adesso il suo arrivo in città per le visite mediche. La trattativa col Milan si è chiusa con la formula di un prestito con diritto di riscatto fra i 13 ed i 15 milioni di euro.

L'avventura di Yacine Adli in rossonero, comunque, non è stata tutta rose e fiori, nonostante il suo grande attaccamento all'ambiente milanista. Arrivato nell'estate del 2022, l'ex Bordeuax non ha praticamente messo piede in campo nel corso di quella stagione, se non in qualche occasione, 6 per l'esattezza, per un totale di 140'.

La storia potremmo dire essere cambiata l'anno scorso, quando per necessità, ma anche per meriti, Adli ha iniziato a ritagliarsi dello spazio nella formazione di Stefano Pioli. I numeri sono completamente diversi, visto che da 6 le presenze sono salite a 33, conteggio che comprende non solo la Serie A ma anche tutte le altre competizioni, per un totale di 1860', 1 gol (contro la Roma) e due assist.

I NUMERI DI ADLI AL MILAN

Presenze: 39 (30 Serie A, 4 Europa League, 2 Coppa Italia, 3 Champions League)

Minuti totali: 2000

Gol: 1

Assist: 2