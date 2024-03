Adli: "Non penso al futuro, ma solo al presente. 3 desideri? La salute, la felicità e vincere"

Yacine Adli, centrocampista del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione di Milan Media House 'Unlocker Room'. Queste le sue dichiarazioni.

Alla fine della tua esperienza al Milan, fra 62 anni, Adli dove vuole andare?

"Rimanere nella storia del Milan è diffiicle, devo fare tante cose. Quindi non lo so, vedremo. Non sono uno che parla del futuro".

A proposito di futuro, a noi incuriosisce sapere se hai qualche idea post carriera, su cosa fare dopo. E' chiaro che è molto presto, ma investimenti, stai mettendo via qualcosa...

"Nono, non guardo così lontano. Se torniamo anche sulla religione, noi sfruttiamo sempre il momento, il presente, perché non sappiamo se saremo vivi domani".

Puoi esprimere tre desideri

"La salute, essere felici e vincere".