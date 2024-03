Adli uomo spogliatoio: "Ho un rapporto speciale con tutti al Milan. Io leader? Sono sempre stato così"

Yacine Adli, centrocampista del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione di Milan Media House 'Unlocker Room'. Queste le sue dichiarazioni.

Tu hai un rapporto speciale con questi due ragazzi (Leao e Bennacer ndr), vero?

"Io ho un rapporto speciale con tutti, ed è questa la differenza. Si non possono dire che loro sono miei compagni, ma di più. Sanno tutti che qualcuno ha bisogno di qualsiasi cosa io ci sono, sul campo o fuori dal campo, ovunque".

Ci ha stupito molto il tuo essere uomo spogliatoio. Questo legame con i tifosi, con i compagni. Sei sempre stato così o...?

"Sono sempre stato così, ma fa parte del mio modo di essere. A volte la gente può pensare che io faccio questo così che la gente possa parlare bene di me, ma in realtà lo faccio perché sono fatto così. Non voglio nasconderlo, sono fatto così".