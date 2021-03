Ag. Bakayoko: "Futuro? Ora pensiamo al Napoli, poi si vedrà"

Intervenuto a Radio Marte, Abdoulate Bakayoko, fratello e agente di Timoue, ha parlato così del futuro dell'ex centrocampista rossonero: "Il suo destino non è legato a quello del tecnico. C'è un rapporto forte con l'allenatore, ma quando ci saranno discussioni con il club per restare a Napoli si vedrà. Oggi il focus è vedere come finirà la stagione e poi si valuterà. Per ora non ci sono appuntamenti né discussioni con il club. Se resterà a Napoli però questo non sarà legato a Gattuso. Napoli? Lui è felice qui, è un grande club con una grande storia. Non ha potuto ancora vivere a pieno lo stadio e forse anche la città. Lui è contento di questa esperienza e si trova bene qui".