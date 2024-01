Ag. Dragusin: "Lo voleva anche il Milan. Non ci posso credere di aver rifiutato il Bayern"

vedi letture

Il procuratore di Radu Dragusin, Florin Manea, ha rilasciato una intervista al sito rumeno 'Gsp.ro' per parlare dell'imminente trasferimento del calciatore classe 2002 al Tottenham. Dopo una notte di riflessioni, il calciatore questa mattina ha accettato la proposta del Tottenham e in questo momento è in volo, destinazione Londra: "Non posso credere di aver rifiutato il Bayern Monaco", ha detto. "Abbiamo scelto questa mattina alle 8. E' difficile fare una scelta del genere, il Bayern lo voleva fortemente e ieri sera è arrivata l'offerta ufficiale. C'erano più soldi dal Bayern , ma lui ha detto che questo è il passo giusto nella sua carriera. Siamo rimasti svegli tutta la notte a pensare. Non ho dormito affatto. Siamo rimasti per vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Lo volevano sia il Napoli che il Milan . Ma sognava di giocare in Premier League fin da giovane".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "A un certo punto il Tottenham era un po’ lontano da quello che voleva il Genoa, ma io ho detto che se i club si fossero messi d'accordo avremmo scelto il Tottenham. E gli spurs hanno fatto grandi sforzi". Per Dragusin un ingaggio da 2.9 milioni di euro e contratto fino al 30 giugno 2029.