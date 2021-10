Ag. Kjaer: "L'avventura con il club dei sogni di Simon continua…"

"È finalmente ufficiale: Simon Kjaer ha prolungato il suo contratto con il club dei sogni della sua infanzia. Altre 2 stagioni... fino al 2024. Simon, te lo meriti tanto, rimani quello che sei e continua così. L'avventura continua". Questo il commento di Mikkel Beck, agente del numero 24 rossonero, fresco di rinnovo con il club di via Aldo Rossi. Di seguito, alcuni scatti in sede durante la firma del contratto.

It’s finally official, @simonkjaer1989 has extended his contract with his boyhood dream club @acmilan with another 2 seasons until 2024 Simon, you deserve it so much, stay the one you are and keep up the good work The adventure continues 🙏🙏🙏 #captainfantastic pic.twitter.com/Y9XaYhZXNz