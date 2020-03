Ag. Rodriguez: "Tra Ricardo e il Napoli c'era qualcosa di vero. Psv? Lo cercavano a tutti i costi"

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, è stato intervistato da calciomercato.com a proposito del suo assistito. Il procuratore ha parlato dell'esperienza del terzino svizzero, ora al PSV, in rossonero.

I nostri followers ci chiedono quanto c'era di vero nell'interesse del Napoli a gennaio.

"C'era qualcosa di verissimo. Abbiamo trattato con il Napoli, però quando si deve fare un trasferimento da una società italiana a un'altra entrano in gioco anche delle variabili. Il Napoli si trovava a pari punti in classifica con il Milan e questo ha reso il tutto 'politicamente' difficile. Dato che le due squadre stavano lottando per lo stesso obiettivo abbiamo dovuto rispettare la decisione del Milan".

Alla fine l'ha spuntata il Psv che si era mosso con largo anticipo.

"Si il Psv era già venuto a Milano, avevamo fatto diverse riunioni a inizio gennaio. Avevamo comunicato, con molta trasparenza, al direttore sportivo John De Jong che dovevamo aspettare perché la soluzione del Napoli era interessante anche perché permetteva al ragazzo di rimanere in Italia. Anche lo stesso Fenerbahçe si era impegnato moltissimo in avanti per lui. A volte bisogna mantenere la calma, analizzare il mercato e vedere cosa succede. Alla fine il Psv non ha mai mollato, ha dato delle sicurezze a Ricardo e questa voglia ha fatto la differenza. Il ragazzo cercava un club che lo volesse a tutti i costi come ha fatto il Psv".