Agipro - Ilicic, le quote sul suo futuro: permanenza a Bergamo data a 1.85, approdo al Milan a 3.00 volte la posta

Tra i nomi accostati al Milan per rinforzare la rosa rossonera figura Josip Ilicic. Tra gli spettatori interessati figurano anche i betting analyst che hanno stilato una serie di quote riguardanti il futuro dell'attaccante sloveno. Secondo Agipronews, in particolare, la quota per la permanenza a Bergamo di Ilicic è data a 1.85 mentre quella di una sua partenza a 1.80. Un suo eventuale approdo al Milan, invece, è dato a 3.00 dopo che a inizio giugno era fissato a 2.25.