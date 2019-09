Massimo Agostini, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua sulla stracittadina che verrà giocata sabato: "Il derby di Milano è sempre stato una partita a sé, una gara che si gioca col sangue agli occhi, quindi forse capita al momento giusto per far capire a Giampaolo che se ha in mano una squadra come il Milan, questa deve andare a mille".