Intervenuto a Radio Sportiva, Stefano Agresti ha parlato di Jack Bonaventura, centrocampista rossonera in scadenza: "Bonaventura? Ottimo centrocampista, ha fatto una buona carriera pur non arrivando nel momento ideale del Milan. Ha fatto la carriera che doveva fare, non è un fenomeno e potrebbe chiudere la carriera nella Roma".