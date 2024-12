Agresti sulla Gazzetta: "Fofana sempre più nel cuore del Milan. Theo? No, Jimenez"

Stefano Agresti, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Youssouf Fofana: "Fofana a Verona ha inventato la rete della vittoria con una giocata meravigliosa, grazie alla quale ha lanciato in porta Reijnders. Un calciatore fondamentale, il francese; un mediano con visioni e intuizioni da trequartista. Apriamo un sondaggio: chi vi ricorda questo ragazzone? Indossando la maglia del Milan, e ora anche quella della Francia, può sembrare un Desailly meno possente e più agile (senza voler essere blasfemi, ci mancherebbe). Quel gol sull’asse Fofana-Reijnders è stato l’unico lampo godibile in mezzo a una brutta partita, troppo tesa, piena di errori, botte, proteste".

Questo invece il suo pensiero su Theo Hernandez e Jimenez: "Tra gli esclusi di Verona non per problemi fisici ma per scelta tecnica c’è Theo Hernandez, e quando è entrato in campo a causa dell’infortunio di Leao si è capito (un’altra volta) perché sta fuori: non è più lui. Se non lo avessimo visto arare la fascia sinistra con potenza e tecnica tante volte, fino a farcelo raccontare come uno dei terzini migliori d’Europa, penseremmo che non si tratti dello stesso calciatore. La pessima condizione di Theo ha però permesso al Milan di scoprire la forza di uno spagnolo, un ragazzino giovane che sta diventando una straordinaria sorpresa: Jimenez. In questa partita ha fatto Theo Hernandez per mezz’ora e Leao per un’ora, un po’ terzino e un po’ ala, ed è stato di nuovo tra i migliori. È curioso che fosse stato parcheggiato nel Milan Futuro in serie C o magari, chissà, è stata anche quell’esperienza a farlo crescere. Fatto sta che oggi Jimenez, classe 2005, appare come un giovane che - assieme a Camarda - può far parte non del Milan Futuro, ma del Milan del futuro. Anche se il Real Madrid si è tenuto il diritto di controriscatto, un problema non di poco conto".