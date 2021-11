Aguero si ritira? Il vice presidente del Barcellona: "Smentisco tutto. Valuterà tra 3 mesi"

Nel tardo pomeriggio di ieri si è diffusa la voce di un imminente ritiro per Sergio Aguero, attaccante del Barcellona che ha avuto un problema cardiaco nelle scorse settimane. A provare a spegnere queste voci, però, ci ha pensato Rafael Yuste, vice presidente dei blaugrana, che prima del derby contro l'Espanyol ha così parlato del Sun: "Smentisco queste voci. Aguero ha tre mesi per vedere come si evolve questa anomalia. Ci hanno detto che aveva bisogno di tre mesi per valutare se poteva continuare a giocare a calcio o meno".