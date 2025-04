Al Como basta il gol di Strefezza per battere il Genoa, prossimo avversario del Milan

Quarta vittoria consecutiva per il Como di Cesc Fabregas che nel lunch match di questa 34esima giornata batte di misura il Genoa grazie alla rete di Strefezza dopo una partita divertente e avvincente, giocata tra due squadre scese in campo con la tranquillità di una classifica più che positiva. Con questa vittoria i lombardi salgono a quota 42 punti e possono festeggiare la matematica salvezza, piazzandosi momentaneamente all'undicesimo posto a -1 dal Torino. Secondo ko di fila, invece, per la formazione allenata da Vieira, che resta tredicesima a 39 punti.

Il primo tempo

Primo tempo divertente e ricco di azioni, il terzo con il dato di xG più alto da inizio anno. La prima grande azione arriva dopo 4 minuti con il genoano Kassa che da pochi metri non riesce a capitalizzare la bella palla messa nel mezzo da Norton-Cuffy. Il Como risponde dopo 10 minuti con un bel fraseggio tra Nico Paz-Ikoné, ma il sinistro del portiere trova la deviazione decisiva di Masini. Genoa di nuovo pericolo al 28', con il classe 2008 Ahnor che sfrutta il pasticcio tra Vojvoida e Butez per calciare da posizione defilatissima: il tiro però si infrange sul palo.

il secondo tempo

Nella ripresa si sblocca dopo un'ora di gioco la partita, con il Como che trova la rete del vantaggio grazie al quarto gol in questo campionato di Gabriel Strefezza. Lariani bravi a sfruttare la prateria lasciata da un Genoa molto sbilanciato in avanti e a colpire con un contropiede micidiale portato da Cutrone, preciso nel filtrante che ha messo l'italibrasiliano davanti a Leali. Bell'esultanza di Strefezza, che dedica la rete a Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce scomparso due giorni fa. Nell'ultima mezz'ora padroni di casa bravi ad amministrare il vantaggio fino al triplice fischio del direttore di gara Arena, alla sua prima partita arbitrata in Serie A.