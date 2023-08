Al Hilal, inizia l'avventura di Neymar in Arabia Saudita: ora è ufficiale

vedi letture

Neymar è un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Inizia dunque l'avventura dell'ormai ex Paris Saint-Germain nella Saudi Pro League: il brasiliano raggiunge così Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly per una cifra monstre, l'ex Barcellona firmerà un contratto biennale da circa 200 milioni di euro complessivi.

Neymar lascia il Paris Saint-Germain dopo sei stagioni, in totale 118 gol e 77 assist in 173 presenze tra tutte le competizioni. Tanti gli infortuni per il brasiliano nell'avventura francese, ora il classe 1992 ripartirà dall'Arabia Saudita.