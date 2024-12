Al Milan serve un centrocampista? Marchetti: "Considerando Bennacer, è a posto numericamente"

vedi letture

Luca Marchetti, collega esperto di mercato, nel suo consueto editoriale del giovedì pubblicato sulle colonne di Tuttomercatoweb.com ha parlato della finestra del mercato di gennaio che si avvicina, provando a immaginare come potrebbero muoversi le big del calcio italiano ma in generale un po' tutte le squadre.

Le parole di Marchetti: "Non sembra aver bisogno di nulla l’Inter. Il Milan, almeno numericamente, considerato anche il rientro di Bennacer, è a posto. L’Atalanta il mercato ce l’ha dall’infermeria visto che è già rientrato Scalvini e sta per rientrare Scamacca. Anzi: dovesse partire Godfrey (finora utilizzato pochissimo) non c’è neanche la fretta di andarlo a sostituire".

Il pensiero generale: "Ora pensare che ci sarà ancora un intervento massiccio sul mercato è obiettivamente chiedere troppo alle forze economiche dei club. Chi ha speso tanto in estate sa di essere arrivato al limite, di aver spinto epr andare a chiudere gli obiettivi nel miglior modo possibile. O addirittura anche andando oltre, come è successo per esempio al Napoli".