Albertini sul derby di ritorno: "E' la partita creato le convinzioni giuste nel Milan e dei dubbi in più nell'Inter"

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha spiegato ai microfoni di SkySport24: "L'Inter, per 60-70 minuti, aveva dominato il derby di ritorno. Il Milan era in difficoltà, ma nelle difficoltà ha saputo ribaltare il risultato, credendoci fino all'ultimo minuto. Credo che quella sia la partita che ha creato le convinzioni giuste nel Milan e dei dubbi in più nell'Inter. Quella partita è la sintesi perfetta di questo campionato".