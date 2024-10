Albertosi: "Fonseca in confusione: togliere Leao e Pulisic scelta senza senso"

Periodaccio per il Milan che per la seconda sosta consecutiva si ritrova a fare i conti con risultati e prestazioni sotto tono ma anche con atteggiamenti dei giocatori poco onorevoli: un mese fa c'era stato il caso del cooling break, oggi il Diavolo è reduce dalla pantomima dei rigori andata in scena sul prato del Franchi contro la Fiorentina. A parlare del momento rossonero ci ha pensato un ex calciatore e portiere come Enrico Albertosi, intervistato questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Albertosi sulla gestione dei cambi di Fonseca: "Fonseca l’ho visto in confusione. Togliere Pulisic e Leao, che sono i due migliori giocatori offensivi, quando sei in svantaggio e devi rimontare è una scelta senza senso. Mi è sembrata la mossa di un allenatore che non sa più cosa fare…"