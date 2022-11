Alcol vietato al Mondiale, il ct della Svezia: "Come puoi guardare la finale senza bere birra?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Adesso è ufficiale: la FIFA ha vietato la vendita di alcolici al Mondiale nei pressi degli stadi. Una decisione che tanti fanno fatica a comprendere e tra questi c'è anche Janne Anderson. Il commissario tecnico della Svezia, che non si è qualificata per Qatar 2022, alla vigilia di un'amichevole con l'Algeria si è espresso così sul tema: "Se fossi un tifoso di una delle nazionali presenti al Mondiale sarei diventato pazzo. Come puoi guardare la finale di una Coppa del Mondo senza bere birra? Per me è una scelta del tutto incomprensibile".