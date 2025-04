Alessandro Bastoni non sarebbe d'accordo con il cambio sulla regola del fuorigioco

Si parla tanto di rivoluzionare le regole del calcio, soprattutto quella riguardante il fuorigioco. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, si è invece detto soddisfatto delle norme attuali, come ha spiegato a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan: "Mi piace quello di adesso, non lo cambierei mai: è l'unica cosa che non toccherei. Se l'attaccante arriva un centimetro prima di me, quel centimetro fa la differenza. Se sei davanti, sei davanti. Nel nostro sport un centesimo di secondo cambia una partita: se sei un millimetro più avanti di me, non è regolare. Ora dal punto di vista tattico tutti sono preparati e sanno tutto su tutti gli avversari, ogni millimetro fa la differenza".

Cosa significa esattamente quando si dice "L'abbiamo preparata bene"?

"Gli undici che vanno in campo fanno l'Inter e gli altri undici si schierano con il modulo e l'atteggiamento degli avversari, facendo ciò che farebbe l'avversaria. Non viene sempre benissimo perché spesso l'undici secondario fa più dei rivali, complicandoti la vita (ride, ndr). Facciamo sempre delle sedute-video dove analizziamo tutto. Sono tutti concentrati? Non sempre, spesso fai sedute di 20-25 minuti dove arrivi provato. Un Inter-Juve o un Inter-Empoli vengono preparati allo stesso modo".