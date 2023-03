Algeria, Bennacer convocato per la doppia sfida al Niger

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Djamel Belmadi, ct dell'Algeria, ha diramato la lista di calciatori convocati per le due partite di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro il Niger (23 e 27 marzo). Presenti in lista gli italiani Bennacer (Milan) e Leris (Sampdoria), non c'è invece ancora Aouar del Lione.

Portieri: Mandrea; Oukidja; Zeghba.

Difensori: Guitoun, Leris; Mandi; Tougai; Touba; Belaid; Bensebaini; Ait-Nouri; Hadjam.

Centrocampisti: Bouadoui; Zorgane; Bentaleb; Zeerouki; Bennacer; Kadri.

Attaccanti: Mahrez; Bouanani; Belaili; Chaibi; Delort; Slimani; Amoura.