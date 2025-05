Alle 11 il Consiglio Federale: tra i temi in agenda la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A ai campionati di Serie C e Serie D 2025/2026

È convocata per oggi alle 11 la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 30 aprile e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti:

- informativa del segretario generale;

- partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C 2025/2026: provvedimenti conseguenti;

- partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie D 2025/2026: provvedimenti conseguenti;

- modifiche regolamentari; nomine di competenze;

- relazioni annuali 2024 Internal Audit e OdV;

- varie ed eventuali.

Nel pre partita di Roma-Milan, il direttore dell'area tecnica rossonera Geoffrey Moncada si è presentato ai microfoni di DAZN e ha commentato la retrocessione in Serie D di Milan Futuro con queste parole: "Abbiamo creato Milan Futuro per creare giocatori. Abbiamo avuto sette giocatori che hanno giocato in Serie A col Milan, mai ce n’erano stati così tanti dall’academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. Per noi è importante creare talento. È il primo anno, l’importante è creare giocatori. Il Milan Futuro giocherà in Serie D”.