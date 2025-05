S. Rossi: "È stata un’annata veramente triste per il Milan e per chi ama questo club"

Da Civitanova Marche, presente alla decima edizione del premio Renato Cesarini, le dichiarazioni di Sebastiano Rossi, uno dei portieri più titolati della storia del Milan: “È stata un’annata veramente triste per il Milan e per chi ama questo club. Spero che Igli Tare possa aiutare la squadra a venire fuori da questo momento, lo ritengo un ottimo direttore sportivo. I portieri che giocheranno la finale di Champions League? Sono veramente due ottimi portieri ma io tifo per Gigio Donnarumma perché è italiano. E negli ultimi due anni ha avuto una crescita incredibile”

LE PAROLE DI KVARA

Nel media day del Paris Saint-Germain, l'attaccante parigino Khvicha Kvaratskhelia ha parlato così della finale di Champions e del suo percorso per arrivarci, considerando che è a Parigi da pochi mesi: "Non avrei mai immaginato di arrivare qui così rapidamente, sono felice di essere qui e di giocare questa finale, è un sogno. Da Tbilisi a qui è stato un lungo viaggio, ci sono stati momenti difficili ma li ho superati e in ogni carriera di un calciatore è molto importante farlo, porterò sempre la Georgia con me e sono orgoglioso di essere georgiano, voglio aiutare il mio paese. E' difficile per un calciatore georgiano giocare in un grande campionato".

E' vero che guardate le partite del Napoli anche con Donnarumma?

"Sì le ho guardate, insieme a Gigio, e devo dire che amiamo tutti il Napoli, penso che vinceranno lo Scudetto e sarà una festa meritata per la gente di Napoli".