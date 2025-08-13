Il Milan non ha mai incassato così tanto dalle sue cessioni: il dato emblematico e confronto con le passate stagioni
Il calciomercato del Milan prosegue, tra trattative in entrata ormai definite (De Winter e Athekame) e discorsi in uscita ufficializzati (Malick Thiaw). Il focus però, come riportato anche da Sky Sport è basato sulle cessioni dei rossoneri in questi ultimi anni.
Infatti, il Milan non hai mai incassato così tanto come nelle ultime stagioni. Fa effetto pensare che nella stagione 2018/19 la squadra aveva avuto nelle proprie casse 88 milioni dal mercato in uscita. Paragonato ai numeri di questa campagna estiva la differenza è enorme. In questa estate, non ancora terminata il Milan ha sin qui incassato 149 milioni di euro. Numeri che non hanno a nulla a che vedere con le annate 2019/20 (59M), 2020/21 (51M) oppure la recentissima stagione post scudetto 2022/23 con soli 11 milioni incassati.
