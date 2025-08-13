Hojlund e il retroscena ai tempi del passaggio al Man United: il suo valore gonfiato di 22 milioni

Retroscena di mercato su Rasmus Hojlund che arriva dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato il Telegraph, i modelli finanziari del Manchester United suggerivano nel 2023 che il danese valesse in realtà 50 milioni di sterline e non 72, la cifra realmente spesa dal club inglese. Di fatto il valore di Hojlund è stato gonfiato oltremodo e nonostante ciò il club ha speso di buon grado la cifra, con il risultato che le prestazioni del giocatore non sono state ritenute all'altezza.

Secondo una stima del Mirror, la valutazione reale di Rasmus Hojlund a oggi è di 30 milioni di sterline (35 milioni di euro). 22 anni, l'attaccante nelle due stagioni a Old Trafford ha segnato 26 reti in 95 partite. Legato ai red Devils fino al 2028, Hojlund è considerato un giocatore in uscita con lo United che ha acquistato Benjamin Sesko dal Lipsia per 76.5 milioni di euro.