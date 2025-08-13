Di Canio: "Mi piace Jashari: ha qualità fisica e muscolare"

vedi letture

Con l'inizio del campionato di Serie A che si fa sempre più vicino - si comincia fra una decina di giorni nel weekend del 23 e 24 agosto - iniziano ad arrivare le prime valutazioni di ex giocatori e opinionisti sportivi su come stanno venendo su le squadre in questo mercato e sui protagonisti principali della competizione. A esprimere la sua opinione anche l'ex calciatore e commentatore Paolo Di Canio, con un passato anche in rossonero, le cui parole vengono riportate questa mattina dal Corriere della Sera.

L'opinione, positiva, di Paolo Di Canio sul ritorno di Massimiliano Allegri come allenatore rossonero: "Max è come il dado nel brodo. È una metafora per dire che lui aggiusta tutto. Sono sicuro che metterà a posto soprattutto la difesa ed esalterà le qualità di Rafael Leao. Poi il Milan ha fatto un grande acquisto che è Samuele Ricci: dopo tanto tempo vedremo un vero mediano metodista, italiano finalmente. Mi piace anche Ardon Jashari che ha qualità fisica e muscolare".