È fatta per Leoni al Liverpool. Al Parma 35 milioni di euro

È fatta per Leoni al Liverpool. Al Parma 35 milioni di euro
Stando a quanto riporta Fabrizio Romano è fatta per il passaggio di Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool. Il centrale classe 2006, 17 presenze in Serie A con i crociati, si trasferirà in Inghilterra per 35 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita.

Una cifra ritenuta troppo elevata dai tanti club italiani interessati, tra cui il Milan.