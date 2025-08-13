Villarreal-Barcellona a Miami e in Spagna insorgono. Unai Simon: "Irrispettoso verso i tifosi"

LaLiga si è aperta all'estero con la decisione di far giocare la partita fra Villarreal e Barcellona, valida per la 17ª giornata del campionato, a Miami. Una scelta che ha aperto numerose polemiche in Spagna, con il Real Madrid che ha preso una posizione molto dura contro la scelta.

E arrivano le protesta anche dei calciatori de LaLiga, su tutti Unai Simon, portiere dell'Athletic che ha dichiarato: "Il calcio è fatto di tifosi, di tesserati, di persone che ci hanno portato dove siamo. Se non fosse per loro, il calcio non esisterebbe. Se fosse il turno dell'Athletic Club di andare a Miami, non lo vedrei fattibile, anche se pagassero un biglietto ci sono molti tifosi che non possono viaggiare, gente che viene a San Mamés con il bastone. È una giornata sprecata, non vedono la loro squadra. È irrispettoso nei confronti dei tifosi. Penso che sarebbe sbagliato per l'Athletic Club, ma anche per tutte le altre squadre".

Anche la Serie A, ricordiamo, potrebbe unirsi alla scelta di far giocare un incontro di campionato all'estero. Già individuata la partita, Milan-Como, in programma l'8 febbraio 2026, che potrebbe giocarsi a Perth, in Australia. C'è già l'ok della FIGC, manca ancora quello della FIFA e della UEFA.