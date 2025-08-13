Biasin su Donnarumma: "Una roba talmente senza senso che viene un dubbio..."

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo oltre che nelle sue ultime due settimane e mezzo: la conclusione è prevista per il 1° settembre alle ore 20. Sono tante le trattative ancora in piedi e in generale le situazioni ancora molto intricate, tra cessioni, acquisti e giocatori in scadenza di contratto. Delle operazioni più rilevanti ha parlato nel suo consueto Editoriale del mercoledì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com il giornalista Fabrizio Biasin, concentrandosi anche su alcune questioni legate al Milan.

Il pensiero di Biasin sul caso Gigio Donnarumma: "Donnarumma messo alla porta dal Psg è una roba talmente senza senso che ci viene un dubbio: chi sta mentendo? Possibile che realmente in Francia abbiano scelto di cacciare l’attuale portiere più forte del mondo per distacco (lo è)? Son matti? La verità è che i punti di vista sono due: da una parte Gigio che non ha voluto rinnovare il contratto alle condizioni dei parigini, dall’altra i parigini che non hanno voluto fare la figura dei fessi come ai tempi di Mbappé (fuga a zero). E quindi? La lettera di addio di Gigio racconta il suo futuro lontano da Parigi e, presumibilmente, alla corte di Pep nella ridente Manchester. A meno di imprevedibili sorprese..."