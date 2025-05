Cassano sconsiglia Allegri: "Al Milan faceva giocare Van Bommel e non Pirlo…"

A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato anche del possibile ritorno di Massimiliano Allegri su una panchina di Serie A: “Allegri tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, si parla solo di lui ora. Per il Napoli si parla di lui ora… Ma come gioca? 4-3-3? Lobotka, tu sei il mio pupillo, se arriva Allegri fai in modo di andare via. Quando è arrivato Cassano al Milan, il signor Allegri faceva giocare Van Bommel e non Pirlo… Per Lukaku io non stravedo, ma ha fatto un capolavoro anche lui. Spero per Napoli che Conte possa rimanere o che vadano su altri profili…"

All'interno delle pagine del Corriere della Sera anche Paolo Condò ha detto la sua sul futuro allenatore del Napoli: "La crescita del Napoli risulta evidente se confrontiamo la gestione delle due (dolorose) separazioni dagli allenatori scudettati, quella da Spalletti due anni fa e quella ormai sicura da Conte oggi.

Due anni fa De Laurentiis sfogliò a lungo la margherita prima di scegliere Rudi Garcia, e col quale un vero rapporto di fiducia nemmeno iniziò. Stavolta invece il presidente ha bloccato per tempo Massimiliano Allegri, di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte come del resto dimostrò nel primo felicissimo periodo alla Juventus".