Thiaw saluta: "Un onore indossare questa maglia. Sono cresciuto come calciatore e come persona"

Thiaw saluta: "Un onore indossare questa maglia. Sono cresciuto come calciatore e come persona"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Manuel Del Vecchio

Malick Thiaw è un nuovo calciatore del Newcastle per 38 milioni di euro più 4 di bonus. Il difensore tedesco, dopo tre stagioni al Milan, affida ad Instagram i suoi saluti per tutto il mondo rossonero:

"Dal momento in cui sono arrivato a Milano da ragazzo fino a quando me ne vado da uomo, questo club è stato una parte importante del mio percorso.
Sono cresciuto non solo come calciatore, ma anche come persona, dentro e fuori dal campo.
È stato un onore indossare questa maglia e giocare a San Siro.
Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e, naturalmente, a tutti i tifosi rossoneri per il vostro incredibile supporto.

Con tutto il meglio,
Il vostro Malick".