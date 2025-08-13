Thiaw saluta: "Un onore indossare questa maglia. Sono cresciuto come calciatore e come persona"

Malick Thiaw è un nuovo calciatore del Newcastle per 38 milioni di euro più 4 di bonus. Il difensore tedesco, dopo tre stagioni al Milan, affida ad Instagram i suoi saluti per tutto il mondo rossonero:

"Dal momento in cui sono arrivato a Milano da ragazzo fino a quando me ne vado da uomo, questo club è stato una parte importante del mio percorso.

Sono cresciuto non solo come calciatore, ma anche come persona, dentro e fuori dal campo.

È stato un onore indossare questa maglia e giocare a San Siro.

Grazie ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e, naturalmente, a tutti i tifosi rossoneri per il vostro incredibile supporto.



Con tutto il meglio,

Il vostro Malick".