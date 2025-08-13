Ceferin: "Il mio campionato preferito è la Serie A ma le infrastrutture sono terribili"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della finale di Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham, valida per la Supercoppa Europea. Le sue dichiarazionI:

Il calcio italiano fa passi avanti?

"Malgrado alcuni risultati non soddisfacenti per la Nazionale Italiana, penso che sia in crescita come movimento e che Gabriele Gravina stia facendo un gran lavoro. Il campionato però è sempre più interessante: fra le prime 5 leghe il mio campionato preferito è quello italiano. A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c'è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni".