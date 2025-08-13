MN - Wyett: "Se riacquista fiducia, Hojlund in Serie A può segnare 20 gol a stagione"

Rasmus Hojlund è il nome forte per l'attacco del Milan, dopo due stagioni più ombre che luci al Manchester United. Ne abbiamo parlato col collega del Sun, Charlie Wyett. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Se dovessimo classificarlo tra i peggiori affari, e il Manchester United ne ha avuti tanti, Hojlund dove si collocherebbe?

"Lo United ha visto così tanti disastri di mercato che Höjlund non è nemmeno vicino alla vetta, anche se 70 milioni di sterline sono stati tanti. Persino giocatori del calibro di Diego Forlan e Radamel Falcao sono arrivati con una grande reputazione, ma sono stati pessimi. Sebbene fosse un'ala, i tifosi dello United pensavano di aver trovato un grande acquisto in Jadon Sancho, ma è stato pessimo".

Pensi che possa rilanciarsi nel calcio italiano?

"Sì. È un giocatore valido e deve acquisire fiducia in se stesso e imparare da giocatori più esperti. In Serie A può ancora segnare 20 gol a stagione".