Il valzer delle panchine è già partito e il Milan si è mosso (di nuovo) in ritardo

Concluso il campionato, tutte le squadre di Serie A stanno iniziando a pensare già alla prossima stagione e ovviamente la prima cosa da fare è scegliere l'allenatore a cui affidare la squadra. E in questo senso si prospetta un vero e proprio valzer delle panchine visto che molte società potrebbero cambiare tecnico: Milan e Roma devono sicuramente trovare una nuova guida tecnica, mentre è da capire cosa succederà in altre società come Inter, Juventus, Napoli, Bologna, Atalanta e Lazio.

IL VALZER DELLE PANCHINE - Potrebbe quindi scatenarsi una vera e propria rivoluzione. Alcuni club, come Bologna e Atalanta, sperano di riuscire a trattenere rispettivamente Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, mentre le altre si stanno già muovendo per non farsi trovare impreparate: il Napoli, per esempio, si è già mossa con Massimiliano Allegri in caso di addio di Antonio Conte, il quale dovrebbe tornare alla Juventus e prendere il posto di Igor Tudor. Anche l'Inter sta pensando al tecnico livornese se Simone Inzaghi dovesse decidere di accettare la ricchissima offerta che gli è arrivata dall'Arabia Saudita.

ANCORA IN RITARDO - E il Milan cosa sta facendo? Ancora una volta, il club rossonero è costretto a rincorrere perchè si è mosso di nuovo in ritardo. Eppure di tempo ne ha avuto parecchio visto che le chance di conferma di Sergio Conceiçao sono crollate già a febbraio dopo l'eliminazione dalla Champions League. Negli ultimi mesi si è parlato tanto di Conte, Allegri, Italiano e De Zerbi per la panchina rossonera, ma alla fine c'è l'altissimo rischio che nessuno di loro arriverà. E così il Diavolo sarà costretto ad andare su un profilo non di prima fascia, un po' com'è successo già un anno fa quando alla fine venne preso Paulo Fonseca. E poi tutti sanno come è andata.