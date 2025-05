La Roma vuole trattenere Saelemaekers. Il Milan dice no a scambi con Abraham o Cristante e chiede 20 milioni

vedi letture

Ieri pomeriggio è andato in scena un incontro a Casa Milan tra il nuovo ds rossonero Igli Tare e il ds della Roma Ghisolfi. I giallorossi, come riporta Il Giornale in edicola oggi, vogliono trattenere Alexis Saelemaekers, sbarcato nella Capitale l'ultimo giorno dello scorso mercato estivo in prestito secco (Tammy Abraham ha fatto il percorso inverso). Il club di via Aldo Rossi è disposto a cedere il belga, ma le idee chiare: niente scambi con Abraham, che tornerà alla Roma e poi verrà ceduto altrove, o Cristante, per cedere il cartellino di Saelemaekers chiedono 20 milioni di euro.

Qualche settimana fa, prima di Roma-Milan, il ds romanista Florent Ghisolfi aveva ribadito la volontà del club giallorosso di trattanere l'esterno belga: "Futuro di Saelemaekers? L’abbiamo sempre detto che vogliamo tenere Saelemaekers, è importante dentro e fuori dal campo. Ha un buon rapporto con tutti nel club ed è importante”.